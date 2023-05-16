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Mersin'de devrilen TIR'ın dorsesindeki 50 küçükbaş öldü

Mersin'de devrilen TIR'ın dorsesindeki 50 küçükbaş öldü

Güncel Haberler

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaş öldü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaş öldü.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdemli'den yüklediği küçükbaşları Tarsus'a götüren B.A. yönetimindeki 42 PA 412 plakalı TIR, Sorgun Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ile İlçe Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Sorgun Mahallesi Erdemli Güncel Haberler

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