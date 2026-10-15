Mersin Barosu engelli avukatın Toroslar Belediyesine atanmamasına tepki gösterdi

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Mersin Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Nurullah Yıldız, Toroslar Belediyesi kadrosuna yerleşme hakkı kazanan engelli avukatın çeşitli gerekçelerle göreve başlatılmamasına tepki gösterdi.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Yıldız ve Engelli Hakları Komisyonu üyeleri, engelli avukat İlteriş Kaan Peltek'e destek için Mersin Barosu Avukatlar Odası'nda bir araya geldi.

Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, Peltek'in merkezi yerleştirme sonucunda Toroslar Belediyesinin avukat kadrosuna girmeye hak kazandığını söyledi.

Bir avukatın mesleki değerinin, merdivenleri nasıl çıktığıyla değil hukuk bilgisiyle ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Hukuk fakültesinden mezun olmuş, avukatlık mesleğini icra etme yeterliliğini kazanmış ve merkezi yerleştirme sonucunda Toroslar Belediyesi avukat kadrosuna yerleştirilmiş engelli meslektaşımızın ataması, sağlık kurulu raporundaki 'fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalıştırılamaz' ibaresi gerekçe gösterilerek uygun bulunmamıştır. Oysa raporda meslektaşımızın avukatlık yapamayacağına ilişkin herhangi bir tıbbi tespit bulunmadığı gibi bağımlılık durumu da açıkça 'bağımsız' olarak ifade edilmiştir."

Yıldız, engelliliğin mesleki yetersizlik olmadığını belirterek, "Meslektaşımızın mesleki yeterliliğine ilişkin somut bir yetersizlik ortaya konulmadan, bedensel engeli üzerinden avukatlık yapamayacağı sonucuna varılmıştır. İşte itirazımız tam olarak bunadır." dedi.

Belediyenin kararının kabul edilemez olduğunu dile getiren Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Yıldız, "Anayasa ile güvence altına alınmış eşitlik ve kamu hizmetine girme hakkının, bu hakları korumakla yükümlü bir kamu idaresinin kararıyla ihlal edilmesine karşı sesimizi yükseltmek için burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Yıldız, sorunun çözülmesi için Toroslar Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını, belediye yönetiminin atamanın neden gerçekleştirilmediğini ve öne sürülen koşulların hangi hukuki gerekçelere dayandığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA