Mersin Akdeniz'de Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokağa sıcak asfalt serildi

Mersin Akdeniz'de Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokağa sıcak asfalt serildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz Belediyesi ekipleri, Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokakta kaldırım ve kilit taşlarını söküp sıcak asfalt serdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırarak vatandaşlara düzenli kent yaşamı sunacaklarını belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sokaklarda belediye ekiplerince yürütülen yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokakta çalışma yürüten ekipler, zamanla yıpranan yollardaki kaldırım ve kilit taşlarını sökerek sıcak asfalt serdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde ulaşım konforunu yükselterek vatandaşlara düzenli bir kent yaşamı sunmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.