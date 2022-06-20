Merkezi Bütçeye 880 Milyar 474 Milyon 775 Bin Lira Ödenek Eklenmesine İlişkin Ek Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Kanun ile bütçeye 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi öngörüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 554 milyon 13 bin TL, İletişim Başkanlığı'nın bütçesine 87 milyon TL ödenek eklenmesi öngörüldü. Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesine eklenmesi öngörülen 800 milyon TL ek ödeneğin Milli Uzay Programı 1. Safhası için ayrılacağı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak'ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre; genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçelerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçelerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdi" demişti.

GEREKÇEDE, "ENFLASYON" VURGUSU

Ek bütçe gerekçesinde; 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 1 trilyon 750 milyar 957 milyon 322 bin TL ödenek tahsis edildiği ancak "dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana geldiği dolayısıyla bütçe de artış yapılması ihtiyacı doğduğu" belirtildi. Enflasyon farkına dikkat çekilen gerekçede, "Enflasyon farkı ile birlikte toplamda kamu personelinin zam oranı, yüzde 30,95 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılımın ikinci dönemi için yüzde 7 oranında zam öngörülmüş olmakla birlikte, enflasyon farkı nedeniyle bu oranın daha yüksek gerçekleşeceği görülmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

CHP'Lİ ÖZEL: "TAYYİP ERDOĞAN MAAŞINI 141.453 TL'YE YÜKSELTİYOR"

Kanun teklifinde, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ek ödenek eklenmiştir" ifadeleri yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ek bütçe kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak'ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak?"

DİYANET'E 554 MİLYON 13 BİN LİRA EK ÖDENEK

Ek bütçede; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine 554 milyon 13 bin TL ödenek eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin "Ücretsiz ders kitapları giderleri kalemine 2 milyar 413 milyon TL ek ödenek eklenmesi öngörüldü. Sağlık Bakanlığı bütçesinde "Aile hekimliği giderleri ile hizmet binası kiralama giderleri" için 6 milyar 5 milyon 350 bin TL ek ödenek tanındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesine 5 milyar 427 milyon 200 bin TL ödenek eklendi. Bu ek ödeneğin 5 milyar 400 milyon liralık bölümü cadde ve sokakların aydınlatma giderleri için ayrıldı.

YUNUS EMRE VAKFI'NA 213 MİLYON LİRA EK YARDIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yapılan ek ödenek içinde 506 milyon TL İstanbul Atatürk Kültür Merkezi için ayrıldı. Ek bütçede, Yunus Emre Vakfı'na 213 milyon TL'lik yardım ödeneği ayrılması dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine eklenen ödenek içinde, 4 milyar 100 milyon TL, "Tarım Sigortası ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği" kalemi için ayrıldı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI 1. SAFHASI İÇİN 800 MİLYON TL

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın bütçesine 890 milyon TL ek ödenek konulması öngörüldü. İletişim Başkanlığı'nın bütçesine 87 milyon TL ödenek eklenmesi öngörüldü. Bu ek ödeneğin tamamı "temsil ve tanıtma giderleri" kalemine tanımlandı. Türkiye Uzay Ajansı bütçesine 800 milyon TL ödenek eklendi. Bu ek ödeneğin tamamı Milli Uzay Programı 1. Safhası için ayrıldı.

AKARYAKITTAN 47 MİLYAR 207 MİLYON 952 BİN EK VERGİ GELİRİ

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 47 milyar 207 milyon 952 bin TL ek vergi geliri elde edileceği öngörüldü. Motorlu taşıt araçları için tahsil edilen ÖTV gelirinin 70 milyar 285 milyon 902 bin TL artacağı tahmin edildi. Alkollü içkilerden alınacak ÖTV'nin 11 milyar 845 milyon 646 bin TL, tütün mamullerinden alınacak ÖTV'nin ise 16 milyar 974 milyon 821 bin TL artacağına ilişkin hesap ek bütçe teklifinde yer aldı.

ANKA / Güncel