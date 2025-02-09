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Meriç ve Lalapaşa Kaymakamları İşbirliğinde Değerlendirme Toplantısı

Meriç ve Lalapaşa Kaymakamları İşbirliğinde Değerlendirme Toplantısı
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Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçelerdeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Meriç Kaymakamlığı'nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi ve sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. KEDAK tarafından arama kurtarma tatbikatı da düzenlendi.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Ayte ziyarette ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ayte, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Meriç Kaymakamlığı değerlendirme toplantısı yapıldı

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte başkanlığında ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

Muhtarların talep ve önerilerini ilettiği toplantıda kurum müdürleri de çalışmaları hakkında sunum yaptı.

KEDAK arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Keşan Doğal Afet Kurtarma Derneği (KEDAK) arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tatbikata katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla KEDAK ile belediye işbirliğinde tatbikatların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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