Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor - Haberler

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Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

AA - Varol Varlık - Güncel
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Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Mengen'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla su debisinin yükselmesi sebebiyle bazı dere yatakları taştı.

Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolunun 5. kilometresinde bulunan Gelin Kayaları mevkisinde yolda kayma ve aşınma meydana geldi.

Tedbir amacıyla yol ulaşıma kapatılırken, trafik Nazırlar-1 ve Nazırlar-2 köprülerine yönlendirilmeye başlandı.

Yağışın etkisini artırdığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Varol Varlık - Güncel

Pazarköy Mengen Bolu su Güncel Haberler

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