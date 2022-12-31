Memura tokat atan gümrük bölge müdürü vekili görevden alındı

Ticaret Bakanlığı, bir gümrük muhafa memuruna herkesin içinde tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ı görevden aldı.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.

GÖREVDEN ALINDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan'ın devlet memuruna tokat attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken görüntülerin gündem olmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

SENDİKA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gümrük Çalışanları Sendikası ise görüntülerle ilgili, "Sayın Bölge Müdürü, gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir" açıklamasını yapmıştı.