Melikgazi'de çiftçilere kuraklığa dayanıklı 10 ton tohumluk nohut dağıtıldı

Melikgazi Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için çiftçilere kuraklığa dayanıklı 10 ton yerli tohumluk nohut dağıtıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri projelerle çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılığın bitmemesi lazım. Çiftçilerimizin bilinçli şekilde artık endüstriyel tarıma geçmesi gerekiyor. Tarım artık format değiştirdi. Ülkelerin savunma sanayisi gibi önem vermesi gereken bir konu. Tarım arazilerimizi ve meralarımızı sit alanı haline getirip korumak lazım. Tarıma elimizden geldiğince belediye olarak destek olacağız. Yerli ve milli çeşidimiz azkan nohut tohumluklarımız hem çiftçimize hem de Melikgazi'mize hayırlı olsun. Tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak ise baklagil ekim alanlarının azalmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.