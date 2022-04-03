Melikgazi'de sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçilerin sorunsuz bir yaz geçirmesi için gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekipler, belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarının temizliğini yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışma kapsamında kanallar temizlenerek su akış yollarının açık kalması sağlanıyor. Çalışmalarda sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıklar temizleniyor. Bu sayede su akış yollarının sürekli açık kalarak çiftçilerin ve tarım alanlarının olası bir taşkından zarar görmesi engelleniyor. İlçemizde merkezde ve kırsalda olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışma ile sulama kanalları daha temiz bir hale getirilirken, vatandaşlarımızdan da kanalları temiz tutmaları konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."