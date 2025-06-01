Melikgazi'de Kurban Pazarı Hazırlıkları Tamamlandı

Melikgazi'de Kurban Pazarı Hazırlıkları Tamamlandı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan kurban pazarını inceledi. Vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi için pazar ve kesimhaneye davet edildiği açıklandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan kurban pazar yerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve ekibiyle birlikte hazırlıkları yerinde inceleyen Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi için vatandaşları Mimarsinan'daki kurban pazarına ve kesimhaneye beklediklerini belirtti.

4 yıl önce 100 bin metrekare alanda hayata geçirdikleri kurban pazarı ve kesimhanede tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Palancıoğlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları devam ediyor. Kesimhanemizde kurban kesmek için rezervasyon yaptıranlar var. Burada büyükbaş hayvan kesimi ve 50 küçükbaş hayvan kesim yerimiz mevcut. Vatandaşlarımız burada huzurla ve sağlıkla kurban ibadetini yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Saklav ise 183 veteriner hekim ile bayramda sahada olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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