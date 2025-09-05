Haberler

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'İngilizce Yaz Kampı', 11-14 yaş arasındaki gençlerin yoğun katılımıyla sona erdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere yeni beceriler kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "İngilizce Yaz Kampı" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gesi Kamp Merkezi'nde 11-14 yaş arasındaki gençlere özel düzenlenen "İngilizce Yaz Kampı" yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede gençlere yönelik birçok etkinlik düzenlendiğini ve eğitimlerine de destek olduklarını ifade etti.

Kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde ayrı tarihlerde 2 grup olarak 57 öğrencimize İngilizce kursu verdik. Düzenlediğimiz bu kamplar sayesinde öğrenciler boş zamanlarını verimli değerlendirirken aynı zamanda yeni beceriler kazanma fırsatı buldu. Bu kurslarımızda gençler sınıf ortamından farklı olarak doğal diyaloglarla öğrenme imkanı yakaladı, telaffuzları ve akıcı konuşmaları gelişti. Bu kamplarımızda gençler kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal olarak da gelişiyor."

