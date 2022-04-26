Melikgazi Belediyesi arıcılık kursu açıyor

Melikgazi Belediyesi arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik arıcılık kursu başlatıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurs Şirintepe Sosyal Tesisleri'nde perşembe ve cuma günleri 17.30'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurs ile vatandaşlara kolay iş ve kazanç imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Arıcılığın başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyet olduğuna değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. İlçemizde tarım ve hayvancılığı özendiren çalışmalar yapıyor, çiftçilerimize tohumlar dağıtıyoruz. Arıcılık kursunda kursiyerlere 72 saat eğitim ile MEB onaylı sertifika da verilecektir. Kurs boyunca Türkiye'de arıcılık, teknik arıcılık için gerekli koşullar, önemli nektar ve polen kaynakları, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, koloni yönetimi, bal arısı hastalık ve zararlıları, bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler gibi konularda bilgi verilecek. Kurstan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanabilecek. Bilgi için 2521681 nolu numarayı arayabilirsiniz. Kısa bir sürede çok şey vermeye çalışacağız."