Meksiko'da Ölüler Günü'ne özel La Catrina dondurması ilgi görüyor

Meksiko'da Ölüler Günü'ne özel La Catrina dondurması ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir dondurmacı, Ölüler Günü'nün simgesel iskelet figürü La Catrina biçiminde dondurma hazırlıyor. 17 Ekim 2026'da satılan bu dondurmalar, çok sayıda kent sakini ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
MEKSİKO, 19 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da satılan La Catrina biçimindeki bir dondurma, 17 Ekim 2026.
Meksika, Ölüler Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Başkentteki bir dondurmacı, Ölüler Günü'nün simgesel iskelet figürü La Catrina biçiminde hazırladığı dondurmalarla çok sayıda kent sakini ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua