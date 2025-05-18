Meksika Donanmasının Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: En Az 19 Yaralı

Meksika Donanmasının Eğitim Gemisi Brooklyn Köprüsü'ne Çarptı: En Az 19 Yaralı
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Meksika donanmasına ait eğitim gemisi, New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarparak en az 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Çarpma anı sosyal medyada hızla yayıldı, yetkililer 4'ü ağır olmak üzere yaralılara acil yardım ulaştırdı.

NEW Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel
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