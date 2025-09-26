Meksika Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Kurulu'nda Ateşkes Çağrısı

Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada, Gazze ve Ukrayna'daki savaşların sona erdirilmesi için "acil" ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

BM 80. Genel Kurul'unda katılımcılara hitap eden de la Fuente, Gazze'deki İsrail saldırılarına, Ukrayna konusuna, göçmenlere yapılan muameleye ve ticaret savaşlarını değerlendirdi.

De la Fuente, Gazze ve Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm tarafların doğrudan katılımıyla müzakereye dayalı bir çözüme ulaşmak için ateşkes çağrısından asla vazgeçmeyeceğiz. Taraflardan biri dışlanırsa çözüm mümkün olmaz. Çözüm diplomatik olmalı, aksi halde ilerleme kaydedemeyiz." dedi.

ABD'nin tarife vergilerini eleştiren de la Fuente, "Meksika, daima çatışmaların barışçıl çözümünü savunacak ve bu nedenle insanların refahına zarar veren, barış ya da kalkınma getirmeyen yaptırımlar ile ticaret ablukalarını reddedecektir." ifadesini kullandı.

Göçmenlere yönelik uygulamalara tepki gösteren de la Fuente, "Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar suçlu değildir. Göçmenler hem ailelerine bakan hem de gittikleri toplulukları güçlendiren, hakları olan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

De la Fuente, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargoyu eleştirerek, Küba'nın "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılması çağrısında bulundu.

Bakan de la Fuente, BM'nin insan onurunu temel alan politikalar üretmeye yeniden odaklanması gerektiğini ve örgütün bütçe ile yetkilerinin bu amaç doğrultusunda düzenlenmesini istedi.