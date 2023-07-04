Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir yolda 4 metre derinliğinde, 6 metre eninde ve 25 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yoldaki kamyonet, yarığa düşmekten son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen Zapopan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, bölgede etkili olan yağışlar sonucu yarığın oluştuğunu açıkladı. Yetkililer, sokağın güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldığını ve oluşan çukurun beton dökülerek doldurulduktan sonra yolun en kısa sürede onarılacağını ifade etti.

- Meksika'da yol yarıldı, kamyonet son anda kurtarıldı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir yolda 4 metre derinliğinde, 6 metre eninde ve 25 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yoldaki kamyonet, yarığa düşmekten son anda kurtarıldı.

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehrinde bir yolda 4 metre derinliğinde, 6 metre eninde ve 25 metre uzunluğunda yarık oluştu. Bir kamyonet ise yarığın içine düşmekten son anda kurtarıldı.

Olay yerine gelen Zapopan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, bölgede etkili olan yağışlar sonucu yarığın oluştuğunu açıkladı. Yetkililer, sokağın güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldığını ve oluşan çukurun beton dökülerek doldurulduktan sonra yolun en kısa sürede onarılacağını ifade etti.