Meksika'da Mağaza Patlaması: 22 Ölü

HERMOSİLLO, 2 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir mağazada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, patlama cumartesi günü öğleden sonra şehir merkezindeki bir mağaza zincirinde meydana geldi. Görgü tanıkları, yangının binaya ve yakındaki araçlara hızla yayıldığını ve çok sayıda kişinin içeride mahsur kaldığını belirtti.