Meksika'da en az 30 yunus karaya vurdu! Yetkililer nedenini araştırıyor - Haberler

Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunus karaya vurdu. Meksika Federal Çevre Koruma biriminden ekipler, ölü yunusları incelemek ve olayın nedeni araştırmak için bölgede incelemede bulundu.

VÜCUTLARINDA SALDIRI İZİNE RASTLANMADI

Uzmanlar, çevrede yaptıkları gözlem ve araştırma sonucunda yunusların vücutlarında herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını bu nedenle olayın katil balina ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu olmadığını açıkladı.

ZEHİRLİ ATIKLAR YA DA AKINTIDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Bazı yunusların vücudundan kan döküldüğü görülürken, yunusların zehirli atıklardan etkilenerek yönlerini şaşırdığı ya da denizdeki akıntı sebebiyle karaya vurduğu düşünülüyor. Yetkililer, henüz ölüm nedeni belirlenemeyen yunusların bedenlerine otopsi yaparak olayı aydınlatmaya çalışacaklarını bildirdi.