Mehmetli Beldesi'nde Ramazan Festivali Düzenlendi
Sumbas'ın Mehmetli beldesinde gerçekleştirilen Ramazan Festivali'nde Hacivat-Karagöz gösterisi, geleneksel oyunlar ve sema gösterileri yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Sumbas'ın Mehmetli beldesinde "Ramazan Festivali" düzenlendi.
Belediye tarafından Mehmetli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.
Etkinlikte, geleneksel oyunlar oynandı, sema gösterileri yapıldı.
Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel