Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı bir türlü tamamlanamıyor

Havalimanı yılan hikayesine döndü

Mehmetli Beldesi'nde Ramazan Festivali Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sumbas'ın Mehmetli beldesinde gerçekleştirilen Ramazan Festivali'nde Hacivat-Karagöz gösterisi, geleneksel oyunlar ve sema gösterileri yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Sumbas'ın Mehmetli beldesinde "Ramazan Festivali" düzenlendi.

Belediye tarafından Mehmetli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

Etkinlikte, geleneksel oyunlar oynandı, sema gösterileri yapıldı.

Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.