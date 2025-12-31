Mehmetçik'ten Yeni Yıl Mesajı

(ANKARA) - Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl kutlaması mesajlarının yer aldığı bir video yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda video mesaj, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı! Zaman değişir, takvim yenilenir… Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz" ifadeleriyle paylaşıldı.