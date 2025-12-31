Haberler

Mehmetçik'ten Yeni Yıl Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içindeki ve yurt dışındaki Mehmetçiklerin yeni yıl mesajlarını içeren bir video paylaştı. Videoda, 2026 yılı için vatan nöbetinin devam edeceği vurgulandı.

(ANKARA) - Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl kutlaması mesajlarının yer aldığı bir video yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda video mesaj, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı! Zaman değişir, takvim yenilenir… Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı