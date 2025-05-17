Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Babamla Yarışıyorum

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: Babamla Yarışıyorum
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çanakkale'de düzenlenen söyleşide, babası Vali Recep Yazıcıoğlu ile olan anılarını paylaştı ve onun mirasını yaşatma çabası içinde olduğunu vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çanakkale'de "Milletine Adanmış Bir Ömür: Vali Recep Yazıcıoğlu" söyleşisine katıldı.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Birlik Vakfı Çanakkale Şubesince Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, babası Recep Yazıcıoğlu ile olan diyalogları ve hatıralarını katılımcılara anlattı.

Babasının valilik yaptığı ilde kendisinin belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, " Tokat'ta belediye başkanı seçildiğimde aslında rahmetli ile yarıştığımı fark ettim, halen de yarışıyorum. Ama tabii o başka bir kişilik, başka bir karakter, zevkleri, hayata bakış açısı farklı. Allah herkesi farklı yaratıyor şüphesiz. Ama ortada nerede buluşuruz diye sorulursa bence samimi ve dürüst olmada buluşmak gerektiği kanaatindeyim. Rahmetli böyle bir insandı. Yani insanların gönlüne girdi ama duruşuyla, anlayışıyla, karakteriyle, vatandaşlara olan münasebetiyle diyaloglarıyla o samimiyeti kurdu." diye konuştu.

Yazıcıoğlu, kendisinin zorluklar yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü ne yaparsam yapayım ona yetişemeyeceğim. Yetişmek için de bir çaba içerisinde değilim aslında, sadece onun bıraktığı mirası lekelemeden görev sürecini bitirmek istiyorum, bunu da her fırsatta dile getiriyorum. Topluma mal olmuş ve gerçekten büyük sorumluluklar almış ve tarihe geçmiş insanların evlatları her zaman babalarıyla kıyaslanır, bu herkes için geçerlidir. Her evlat haklı olarak babasının, annesinin izinden gitmek, ailesine yakışır hayat yaşamak isteyebilir ama bu benim en büyük zorluklarımdan biri."

"Topluma mal olmuş, marka biriyle yarışıyorum"

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'a 41 yaşında belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Cenabı Allah insanın kaderine bir şey yazdığında onları öyle denk getiriyor ki gerçekten hayretle karşılıyorsunuz. Rahmetli 36 yaşında Tokat'a vali olmuş, 41 yaşında Tokat'tan ayrılmış. Ben 41 yaşında Tokat'a belediye başkanı seçildim, ayarlasanız ayarlayamazsınız, denk getirseniz getiremezsiniz, mümkün değil. Tokat'ta belediye binası valilik binasının tam karşısındadır, belediye binası ve valilik balkonları birbirine bakar. Yani o belediye binasının karşısında görev yaptı.

Bazen sokağa çıkıyorum, diyorlar ki 'babanı daha çok sokakta görüyorduk, sen niye sokakta değilsin?' İyi tamam güzel, daha çok çıkmaya başladık. Kapıyı kapatıyoruz, 'babanın kapısı kapalı değildi' diyorlar. Allah Allah, yani özel bir görüşme var, kapatacağız tabi. Yani ne yapalım açık kalması lazım. Tamam kapıyı açalım eyvallah. Tabi bu büyük bir sorumluluk. Ama en önemli sorumluluklarımdan biri, o atanmış biri, ben seçilmiş biriyim, arada çok büyük bir fark var. O yüzden benim yüküm bir nebze daha ağır. Çünkü topluma mal olmuş, marka biriyle yarışıyorum."

Söyleşiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birlik Vakfı Çanakkale Şube Başkanı İslam Şahin, Milli Türk Talebe Birliği Çanakkale İl Temsilcisi Yunus Emre Altunışık ile vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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