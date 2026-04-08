Haberler

Rusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sağduyuyu kazandırdığını ancak çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasındaki çatışmada sağduyunun kazandığını ancak çatışmaların tekrar yaşanabileceğini belirtti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran geçici ateşkesini değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların durdurulduğunu hatırlatan Medvedev, "Her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Beyaz Saray'ın İran medeniyetini yok edeceğine yönelik açıklamaların zedelediği sağduyu kazandı. Bununla birlikte (ABD Başkanı Donald) Trump'ın 10 maddelik planı istişare etmeyi kabul etmesi, İranlıların başarısı." ifadelerini kullandı.

Washington'ın bu planı kabul etmeyeceği değerlendirmesinde bulunan Medvedev, bunun, Trump'ı aşağılayacağını ve İran için gerçek zafer anlamına geleceğini vurguladı.

Medvedev, "O halde yine çatışmalar mı başlayacak? Bu mümkün ancak ara bir seçenek mevcut. Trump, uzun süreli savaş istemiyor ve sürdüremez. Kongre onu desteklemeyecek. Bu nedenle kırılgan ateşkesi sürdürmesi ve her şey yolundaymış gibi davranması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İran'la ilgili sorunlarını çözmediğine, bu nedenle de bu ateşkese ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Medvedev, Tel Aviv'in kendi başına hamle yapabileceğini, bunun da durumu belirsizleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı

Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü

Tek bir açıklamasıyla çakıldı! Düşüş öyle böyle değil