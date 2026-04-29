MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hazırlanan nisan ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli dijital eğitim platformu MEBİ üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak, sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabiliyor ve soruları deneme formatında çözerek sınav pratiği yapabiliyor.

Her soruya ait çözüm videolarıyla öğrenciler, doğru ve yanlışlarını görebiliyor ve çözüm yolunu adım adım takip edebiliyor.

Örnek sorular çevrim içi görüntülenip PDF formatında indirilebiliyor ve öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlıyor.

MEBİ'de 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı da başladı. 27 Nisan - 3 Mayıs tarihlerindeki uygulama kapsamında öğrenciler, sözel ve sayısal oturumlarda kendilerini deneyerek, sınav pratiği yapabilecek ve Türkiye geneli başarı durumlarını görebilecek.

Örnek sorulara "mebi.eba.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak