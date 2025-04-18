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MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alım Kontenjanlarını Açıkladı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. En çok atama yapılacak branşlar arasında sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve din kültürü öğretmenliği öne çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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