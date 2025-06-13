Mavi Göl'de Tekne Çalışanı Düşerek Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de teknede çalışan 55 yaşındaki Mehmet Ali E., akşam saatlerinde göle düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de teknede çalışan bir kişi, göle düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Mehmet Ali E. akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mavi Göl'e düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaş saat 22.00 sularında Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Göle düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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