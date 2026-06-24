Marmaris açıklarında sürüklenen yelkenli yattaki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 16 metrelik yelkenli yattaki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak iskeleye bağlandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli yattaki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozburun önlerinde 16 metrelik bir yelkenli yatın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli yat, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Bozburun Mahallesi'ndeki iskeleye bağlandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen