Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Marmaris'te Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kontrolsüz yola çıkan 10 yaşındaki Ali Yüksek, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz yola çıkan Ali Yüksek (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İsmet Kamil Öner Caddesi'nde meydana geldi. Yeşim Arabacı Caner'in kullandığı 48 DK 380 plakalı otomobil, yola bisikletiyle kontrolsüz çıkan Ali Yüksek'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Yüksek'in hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Mobese kameralarına yansıyan kazada, Ali Yüksek'in bisikletiyle aniden yola çıktığı ve otomobilin çarpmasıyla savrularak takla attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ali Yüksek Güvenlik Otomobil Marmaris 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });