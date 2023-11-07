Marmara Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Marmara Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversitenin Göztepe Kampüsü'nde toplanan öğrenciler Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi. İsrail aleyhinde sloganlar atan öğrenciler "Müslüman zulme boyun eğmez" ve "Filistin'de katliam var" yazılı dövizler taşıyarak kampüsün giriş kısmına kadar yürüdü.

Yürüyüşe Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da destek verdi. Kurt, yürüyüş öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail'in derhal bu saldırılarını durdurmasını istiyoruz. Dünyanın bu sesi duymasını istiyoruz. İnşallah sesimizi duyuracağız." dedi.

Yürüyüşün ardından öğrenciler adına basın açıklaması yapan Abdullatif Dumlu, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını, gün geçtikçe saldırıların boyutunun arttığını, savaştan çıkan bu durumun bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti.

Dumlu, İsrail'in kadınları, çocukları ve sivilleri hedef almasına karşın insanlığın bu zulme sessiz kaldığını vurgulayarak "Özellikle insan hakları konusunda kendilerini öncü gören Batı dünyası konu Filistin'de soykırıma uğrayan sivil halka gelince yapılan zulme karşı sessizliğe bürünmüştür. Katil İsrail, Filistin'e yönelik saldırıların yanı sıra sivillerin temel ihtiyaç maddelerine erişimini de kısıtlamıştır. Bu uluslararası insancıl hukuka aykırı bir durumdur. İslam dünyası tek yürek olup Filistin'de yaşanan bu soykırıma karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde ortak bir tavır ve duruş sergilemelidir. Artık Gazze'de her 4 dakikada bir Filistinli bir kardeşimiz şehit olmaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'e tepki gösterilebilecek en iyi alanlardan birinin ürünlerinin boykot edilmesi olduğunu belirten Dumlu, "Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak biz de bu noktada elimizden ne gelirse yapmaya, destek olmaya hazırız. 'Tek kişiyim, benim yaptığım tek bir boykotla ne olur ki?' demeden birlikten kuvvet doğar inancı ve şuuru içinde ne kadar güçlü olabileceğimizi dünyaya gösterebiliriz. Bu bağlamda katil İsrail'in ürünleri yerine yerli üretim ürünlere yönelebiliriz. Bu sayede Filistinli kardeşlerimizin üzerine düşecek bir bombadan, füzeden onları koruyabiliriz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Ahmet Kadir Çakır'ın da katıldığı protesto gösterisinde, öğrencilerce dua okundu.