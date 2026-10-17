Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Marmara Kampüsü'ndeki İBB Davası görüntülerine Bakırköy Başsavcılığı soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Kampüsü'ndeki İBB Davası görüntülerine Bakırköy Başsavcılığı soruşturma açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15-16 Ekim 2026'da görülen İBB Davası'na ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlattı. TCK 286 kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın 15-16 Ekim 2026 tarihli duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15 ve 16 Ekim tarihlerinde görülen İBB Davası esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi
Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar