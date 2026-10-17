Marmara Kampüsü'ndeki İBB Davası görüntülerine Bakırköy Başsavcılığı soruşturma açtı

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(ANKARA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın 15-16 Ekim 2026 tarihli duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15 ve 16 Ekim tarihlerinde görülen İBB Davası esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA