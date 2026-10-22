Mardin Nusaybin'de elektrik panosu yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Mardin Nusaybin'de elektrik panosu yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'ndaki elektrik dağıtım panosunda çıkan yangın, elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında pano kullanılamaz hale geldi; bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda yer alan elektrik dağıtım panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Panodaki elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, pano kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA