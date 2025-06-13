Mardin Mazıdağı'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana dağıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler geniş bir alana yayılarak Şanlı Mahallesi kırsalına doğru ilerledi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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