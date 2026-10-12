Mardin Kızıltepe'de inşaatta iskele çökünce 2 işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Karaköy Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.

İskeleden düşen işçiler Hasan A. (50) ve Emin G. (62) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA