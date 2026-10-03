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Mardin Kızıltepe'de inşaatta akıma kapılan Mahmut Alar (45) hayatını kaybetti

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Mardin Kızıltepe'de inşaatta akıma kapılan Mahmut Alar (45) hayatını kaybetti
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Mardin Kızıltepe'de inşaatta boya yaptığı sırada akıma kapılan Mahmut Alar (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı inşaatta boya yaptığı sırada akıma kapılan Mahmut Alar (45), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta boya yaptığı sırada akıma kapılan Mahmut Alar, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Alar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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