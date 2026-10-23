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Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi hastanede öldü

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Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zihinsel engelli Canan S'nin (36) "kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlandığı" yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Canan S'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA
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