Motosikletli Sürücü Tek Teker Üzerinde Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Güncelleme:
Kızıltepe'de motosikleti tek teker üstünde kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kızıltepe ilçesinde bir sürücü, trafikte motosikletin önünü kaldırarak ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada, sürücüsünün S.S. olduğu belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
