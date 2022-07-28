Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mardin'de düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardin'de düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda yaklaşık 5 kilo 600 gram kubar esrar, 59 kök keneviri ve 3 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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