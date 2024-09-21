Mardin'de Sulama Kanalına Devrilen Cipte 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden Resul Demir ile birlikte Harun Eyüpoğlu ve Kadri Durmaz'ın cenazeleri defnedildi.
Mardin'in Derik ilçesinde, bugün sabah erken saatlerde sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişiden Resul Demir'in (29) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal Ambarlı Mahallesi'nde defnedildi. Harun Eyüpoğlu (23) ile Kadri Durmaz'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin),