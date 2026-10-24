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Mardin'de ilk mekanik trombektomiyle 57 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki İnme Merkezi'nde kentte ilk kez mekanik trombektomi uygulandı; 57 yaşındaki Birgül Yılmaz'ın beyin damarındaki pıhtı çıkarıldı. Yılmaz'ın konuşma ve hareket yetisi düzeldi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MARDİN'de yeni açılan İnme Merkezi'nde, kentte ilk kez mekanik trombektomi yöntemi uygulandı. İnme geçiren 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Birgül Yılmaz'ın beyin damarındaki pıhtı çıkarıldı. Yılmaz, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan İnme Merkezi için tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz, Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Nurullah Kurtay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özhan Orhan ile hastane yönetimi katıldı. Kurdele kesiminin ardından İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret edildi. 6 yataklı İnme ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verecek merkezde, hastaların hızlı değerlendirilmesi, uygun hastalarda medikal tedavi, beyin anjiyografisi ve damar içi girişimsel işlemler yapılacak. Hastanede bulunan 2 anjiyografi cihazı da tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılacak.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İnme Merkezi'nin Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Mardin'de önemli bir sağlık hizmetini hayata geçirdiğini belirterek, merkezin hem tanı hem de tedavi hizmetlerini kapsayacağını ifade etti.

İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ise, İnme Merkezi sayesinde hastaların çevre illere sevk edilmeden hızlı şekilde değerlendirilip tedavi edilebileceğini belirterek, merkezde medikal tedavinin yanı sıra damar içi anjiyografi ile pıhtı çıkarma işlemlerinin ve tanısal beyin anjiyografilerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

İLK MEKANİK TROMBEKTOMİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ömerli ilçesindeki evinde rahatsızlanan Birgül Yılmaz, önce Ömerli Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmesi üzerine anjiyoya alınan Yılmaz'a kentte ilk kez mekanik trombektomi uygulandı. Tıkalı damar açılırken, Yılmaz'ın konuşma ve hareket yetisi düzeldi. Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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