Mardin'de elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Mardin'in Derik ilçesinde evde elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.

Kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde dün Dilber S. (18), evde elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber S'yi Derik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Genç kız, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.