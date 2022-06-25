Mardin'de çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu ve Özel Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünce çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitim semineri düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu ve Özel Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünce çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitim semineri düzenlendi.

MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde eğitim verildi.

Ülkedeki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını belirten Doğan, iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu su kullanımının önem kazandığını kaydetti.

Doğan, "Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim, bitki, sulama sistemi, sulama yöntemi, su ile verim ilişkileri ve çiftçi isteklerinin göz önüne alınarak sulama zamanının planlanması ile bu sonuçlara dayalı interaktif bir su dağıtım planlaması yapılması gerekir." dedi.

Seminere, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, tarım danışmanları ve çiftçiler katıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mardin su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title