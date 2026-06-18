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Mardin'de borç-alacak kavgası; 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'de borç-alacak kavgası; 1'i ağır 4 yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde akrabalar arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde akrabalar arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet İ. (55), Cemil İ. (35), Mahsum İ. (30) ve Abdulbah İ. (24) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, tabancayla vurulan Cemil İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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