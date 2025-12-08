Haberler

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda Haber Videosunu İzle
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde tamir için getirilen arızalı bir telefonun bataryası, incelendiği sırada patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde arızalı telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde incelendiği sırada patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş tarafından incelendiği sırada patlayarak alev aldı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARDA

Ertaş, telefonu işyerinden uzaklaştırmaya çalışırken, içerisi dumanla kaplandı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin altınlarına bakın
title