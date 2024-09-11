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Mardin'de 110 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

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Help Yetim Derneği tarafından Mardin'deki Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan 110 öğrenciye kırtasiye dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek temsilcisi Abdurrahim Güneş, yardımların devam edeceğini belirtti.

Mardin'de 110 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Help Yetim Derneği tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan 110 öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı.

Help Yetim Derneği Mardin Temsilcisi Abdurrahim Güneş, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi.

Güneş, "Çalışmamız hayırseverlerin gönderdiği yardımlar ölçüsünde devam edecektir. Öğrencilerin sevincine şahit olduk. Projemiz diğer okullarda da devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahim Güneş Help Yetim mardin Eğitim Güncel Güneş

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