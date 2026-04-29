Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mezopotamya Mahallesi'nde 23 Nisan'da iki grup arasında çıkan ve M.A'nın (20) hayatını kaybettiği, Ramazan A. (26) ve Selman A'nın (29) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
