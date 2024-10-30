Mardin Artuklu Üniversitesi ile Granada Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Granada Üniversitesi arasında akademik işbirliği alanında protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Granada Üniversitesinin Rektörlük binasında düzenlenen imza törenine, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Granada Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Simon Suarez Cuadros ile Doç. Dr. Serkan Yiğit ve Doç Dr. Maria Luisa Palazon Garrido katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, işbirliğiyle Türkiye ve İspanya arasındaki akademik bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, üniversite olarak öğrencilerin ve akademisyenlerin uluslararası alanda bilgi birikimlerini artırmaları için önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Simon Suarez Cuadros ise, imzalanan anlaşmayla iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin pekişeceğini kaydetti.

Protokol kapsamında öğrenci değişim programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler, seminerler ve ortak projeler de hayata geçirilecek.