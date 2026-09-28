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Mardin Artuklu'da 'Narko-Alan' uygulamasında 237 kişi sorgulandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen 'Narko-Alan' uygulamasında 237 kişi sorgulandı, 36 araç ve sürücüsü denetlendi. Gece 23.00-01.00 arasında cadde ve sokaklar, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi; 5 metruk bina, 5 abbara ve 1 mezarlık denetlendi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko-Alan' uygulamasında 237 kişi sorgulandı, 36 araç ve sürücüsü denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesi amacıyla Artuklu ilçesinde 'Narko-Alan' uygulaması gerçekleştirdi.

Saat 23.00 ile 01.00 arasında yapılan uygulamada cadde ve sokaklar, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi. Uygulama kapsamında 5 metruk bina, 5 abbara ve 1 mezarlık kontrol edilirken, 237 kişi sorgulandı, 36 araç ve sürücüsü denetlendi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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