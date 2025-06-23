Mar İlyas Kilisesi saldırısında hayatını kaybedenler için anma merasimi düzenlendi

Mar İlyas Kilisesi saldırısında hayatını kaybedenler için anma merasimi düzenlendi
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Suriye'nin orta kısmındaki Hama ilinde, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için vatandaşlar ve aktivistler anma töreni düzenlendi.

Suriye'nin orta kısmındaki Hama ilinde, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için vatandaşlar ve aktivistler anma töreni düzenlendi.

Şam'ın Duvayla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında hayatını kaybedenler için Hama kentindeki Mar Marcurcus Kilisesi önünde mumlar yakılarak anma töreni düzenlendi.

Katılımcılardan Vaddah Butrus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Hama halkı olarak, Hristiyan'ı ve Müslüman'ı ile bu terör eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Vaddah, "İslam barış demektir ve biz Müslümanlarla kardeşiz. Yaşananlar mezhepsel bir fitnedir ve biz bunu kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Raed Sabbag ise saldırının tüm Suriye halkını hedef aldığını vurgulayarak, "Bugün burada bulunmamız, şehitler ve aileleriyle dayanışma içindir." dedi.

Sabbag, "Yaralılar hastanelerde kimden geldiği belli olmayan kanları aldı. Kimse 'Bu kan Müslüman'dan mı Hristiyan'dan mı' diye sormadı. Çünkü biz bir halkız. Bu ülkeyi yıkmak isteyenlere inat, Suriye yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kilise'de terör saldırısı

Dün akşam saatlerinde Şam'ın Duveyla Mahallesi Mar İlyas Kilisesi'nde terör örgütü DEAŞ saldırı düzenlemiş 25 kişi hayatını kaybetmiş 63 kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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