Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü resepsiyonunda konuştu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde ve sanatta gelişen doğasını koruyan, üretimini destekleyen gençlerine fırsat sunan bir Ankara istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Yavaş, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutlarken bir milletin bağımsızlık iradesinin nasıl Cumhuriyet'e dönüştüğünü hatırladıklarını belirtti.

Yavaş, Ankara'nın hikayesinin sıradan bir başkentlik hikayesi olmadığını dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği bu şehir, Anadolu'nun dört bir yandan yükselen bağımsızlık iradesini bir araya getirdi. Ankara en zor günlerde milletimizin umuduna ev sahipliği yaptı. TBMM burada açıldı. Kurtuluş mücadelemiz buradan yönetildi ve Cumhuriyet'in temelleri bu şehirde atıldı." diye konuştu.

Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçmesinin çeşitli sebepleri olduğunu vurgulayan Yavaş, bu seçimin, bağımsızlığını kazanmış bir milletin kendi geleceğini kurma kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi.

Yavaş, Ankara'nın çağdaşlaşma, eğitim, bilim ve millet iradesinin de simgesi haline geldiğini belirterek, Ankara'nın tarihine sahip çıkmak, Cumhuriyet değerlerini yaşatmak, demokrasi ve dayanışmayı güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Ankara'nın geleceğini düşünürken büyük sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Yavaş, "Bu şehrin Cumhuriyet ile kazandığı kimliği koruyarak gelişmesini sağlamak, devam ettirmek zorundayız. Bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde ve sanatta gelişen doğasını koruyan, üretimini destekleyen gençlerine fırsat sunan bir Ankara istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ankara hepimizin şehri"

Yavaş, dünyanın farklı başkentlerinden gelen insanların, Ankara'yı Cumhuriyet'in izlerini taşıyan çağdaş bir şehir olarak tanımalarını istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara hepimizin şehri, bu şehrin geçmişi de geleceği de ortak sorumluluğumuz. Dünyanın model başkentleriyle yarışır bir hale getirmek en büyük görevimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Milli Mücadele kahramanlarımızın bizlere bıraktığı emaneti geleceğe taşırken geçmişimizle de gurur duyacağız. Ancak bu gururu yalnızca sözlerle değil Ankara'yı daha yaşanabilir kent haline getirerek göstermek zorundayız."

Kubat konseri ve seğmen ekibi gösterisinin de gerçekleştirildiği resepsiyona, başkentte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının başkanları katıldı.

Kaynak: AA