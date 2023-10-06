Suriye'de özel harekat polisi şehit oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Dabık Üst Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırında Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Dabık Üst Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırında Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek, 5 Ekim 2023 günü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucunda şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.