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Manisa Kula'da ev yangınını izlerken fenalaşıp ölen 56 yaşındaki kişi toprağa verildi

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Manisa Kula'da ev yangınını izlerken fenalaşıp ölen 56 yaşındaki kişi toprağa verildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde dün gece iki katlı ahşap evinde çıkan yangını izlerken fenalaşan 56 yaşındaki kişi, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde evinde çıkan yangını izlerken fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Metin Balcı (56) toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184. Sokak'ta meydana geldi. Metin Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada, evinin yanışını izleyen Balcı aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Metin Balcı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Balcı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balcı, kılınan namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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